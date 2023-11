Reklama

Dawid Kwiatkowski zdradził nam, co działo się na planie nowego programu TVN! Kilka dni temu media informowały, że popularny wokalista i jego mama biorą udział w nagraniach polskiej wersji reality-show "50 Ways to Kill Your Mammy". Teraz okazuje się, że wrócili już zagranicznej podróży, a show z ich udziałem za jakiś czas pojawi się na antenie stacji TVN. Zapytaliśmy muzyka, jak wspomina swój udział w programie. Co wydarzyło się na planie show? Jak z zadaniami, które wymyślał dla niej Dawid, poradziła sobie jego mama?

Posłuchajcie, co o nowym programie TVN i swoich relacjach z mamą powiedział nam Dawid Kwiatkowski! Będziecie oglądać? My z pewnością!

Zobacz także: Mama Dawida Kwiatkowskiego skoczy na bungee przed kamerami?

Dawid Kwiatkowski wziął udział w nowym programie TVN.