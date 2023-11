Reklama

Syn Zenona Martyniuka, Daniel M., ma coraz większe problemy, które wyszły na jaw po interwencji policji w jego domu, 30 grudnia. To właśnie wtedy jego matka wezwała funkcjonariuszy, ponieważ Daniel M. nie chciał wpuścić swojej ciężarnej żony do domu. Podczas interwencji policjanci znaleźli narkotyki w domu M. i zatrzymali go.

Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie, a Danielowi M. grozi do 3 lat więzienia. Okazuje się jednak, że to nie jest jedyny jego kłopot. Daniel M. został właśnie skazany za inną sprawę, nie tak odległą w czasie.

Przeczytaj: Szokujące oświadczenie na facebookowym profilu syna Zenka Martyniuka!

Daniel M. skazany, usłyszał wyrok sądu

Jak informuje wp.pl, „w dniu 13 maja 2018 roku [...] zakłócił mir domowy Bogumiły i Arkadiusza G." (obecnych teściów - red.). Według tej relacji syn Zenona Martyniuka wtargnął do ich domu i nie chciał z niego wyjść, mimo wezwań. Do tego M. miał przy sobie narkotyki - marihuanę w ilości 1 gram. Dzień później, gdy opuszczał areszt, miał przy sobie kolejne 0,26 gram.

O wyroku poinformował Wirtualną Polskę prezes Sądu Rejonowego w Turku Piotr Jasnowski. W środę, 2 stycznia, Sąd Rejonowy w Turku skazał Daniela M. na karę grzywny w wysokości 3,300 złotych. Do tego dochodzą także koszty sądowe w wysokości 579 złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Zobacz: Babcia synowej Zenka Martyniuka martwi się o wnuczkę! Sąsiedzi Daniela M. ostro komentują jego zatrzymanie!

Daniel M. usłyszał wyrok za sprawę z maja 2018 roku

East News

Zenon Martyniuk na razie nie komentuje sprawy syna