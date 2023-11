Ostatnie tygodnie w życiu Daniela M., syna gwiazdora disco-polo Zenka Martyniuka, nie były łatwe. Na jaw wyszły bowiem jego wyjątkowo skomplikowane relacje rodzinne. Jak się okazało, jego małżeństwo nie jest tak udane, jak jeszcze kilka miesięcy temu myśleli wszyscy, oglądając zdjęcia z jego wesela.

Daniel M. nie chciał wpuścić swojej ciężarnej żony do mieszkania, do mieszkania przyjechała policja i znalazła narkotyki. Daniel M. trafił do aresztu, a gdy go opuścił, publicznie zaczął oczerniać swoją żonę, twierdząc, że jest nimfomanką. Do tego publikował jej rozmowy z innym mężczyzną.

Daniel M. został ojcem!

Wszystko jednak wskazuje na to, że Daniel M. i jego żona Ewelina doszli już do porozumienia. Syn muzyka właśnie opublikował na Instagramie rodzinną fotografię prosto ze szpitala! Możemy podziwiać na niej jego żonę i córeczkę Noemii, która niedawno przyszła na świat.

Daniel M. oznaczył na zdjęciu stan Arizona, żartując tym samym z plotek o czekającym go odwyku w USA.

Gratulujemy!

