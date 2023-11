Reklama

Dakota Johnson i Chris Martin są ze sobą od roku, jednak do tej pory para nie potwierdziła tego faktu oficjalnie. Zakochani nie bywają razem na imprezach i nie publikują swoich wspólnych zdjęć na portalach społecznościowych. Teraz jednak Dakota postanowiła przerwać milczenie i pierwszy raz odniosła się do plotek, dotyczących jej związku z muzykiem. Co powiedziała?

Dakota Johnson i Chris Martin oficjalnie razem?

Gwiazda "50 twarzy Greya" podczas jednego z wywiadów została zapytana o jej związek z Chrisem Martinem. Dziennikarz magazynu Tatler chciał wiedzieć, czy aktorka i muzyk faktycznie są razem (nie tylko on!). 28-letnia gwiazda odpowiedziała:

Nie będę o tym opowiadać, ale... jestem bardzo szczęśliwa!

Przypomnijmy, że Chris Martin był mężem Gwyneth Paltrow. Muzyk ma ewidentnie słabość do pięknych aktorek! ;) Para ogłosiła separację w 2014 roku, a rok później wzięła rozwód. Muzyk jest ojcem dwójki dzieci: 14-letniej Apple i 12-letniego Mosesa. Chris i Gwyneth dla dobra dzieci utrzymują przyjacielskie relacje.

Myślicie, że Chris i Dakota wezmą ślub?

Dakota bywa na salonach sama, bez Chrisa

Czy po tym wyznaniu Dakota i Chris wreszcie się ujawnią?

