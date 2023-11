Reklama

Dakota Johnson potwierdziła niedawno swój związek z Chrisem Martinem z zespołu Coldplay. Co prawda para spotyka się już od roku, ale do tej pory nie pojawiali się publicznie razem i nie dementowali plotek na swój temat. Oboje bardzo chronią swoją prywatność i, co wydaje się niewykonalne, udaje im się unikać paparazzi.

Lawinę plotek wywołało ostatnie przyjęcie w domu Martina, a raczej dekoracje, które się na nim pojawiły. Różowe i niebieskie balony to dla fanów był sygnał, że para chce poinformować w ten sposób o powiększeniu rodziny. Jak się okazuje, to nie do końca prawda!

Całą sprawę wyjaśnił rzecznik Dakoty, który poinformował, że gwiazda nie jest w ciąży. A przyjęcie i kolorowe balony były faktycznie dla Dakoty, ale z okazji jej 29. urodzin, a nie ciąży.

Tym razem informacje o ciąży nie były prawdziwe, ale może niebawem okaże się, że Dakota Johnson faktycznie spodziewa się dziecka!

