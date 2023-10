Magda Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" jest mamą Gabrysi. Dziewczynka ma 9 lat i jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Jak wiadomo, każde dziecko bierze przykład ze swoich rodziców i często inspiruje się tym, co robią. Gabrysia oczywiście ma muzykę we krwi, dlatego już uczęszcza do szkoły muzycznej i gra na skrzypcach.

Gabrysia bardzo lubi również śpiewać, a jej mama jest oczywiście z tego powodu bardzo dumna!

Ma świetny głos, bardzo podobny do mnie - powiedziała nam Magda Narożna.

Czy zatem dziewczynka pójdzie w ślady mamy? Jak się okazało, na ten moment dziewczynka widzi się jednak w zupełnie innej branży! Jakiej?

Zobaczcie co nam na ten temat powiedziała Magda Narożna, wokalistka zespołu Piękni i młodzi, na planie show "Jaka to melodia?"! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.