Kanye West i jego partnerka, Bianca Censori pojawili się na na rozdaniu nagród Grammy 2025 2 lutego. Celebryci postanowili ponownie zszokować świat i wywołać kontrowersje. Australijska modelka w pewnym momencie zdjęła futro na czerwonym dywanie i została jedynie w całkowicie przezroczystej sukience, pod którą nie miała bielizny. Później mówiono, że para została wyrzucona z gali za obnażanie się. Czy kobietę czeka grzywna lub inne konsekwencje prawne? Głos zabrała policja z Los Angeles w rozmowie z amerykańskim portalem TMZ.

Bianca Censori i Kanye West wywołali oburzenie na gali Grammy 2025

Podczas gali Grammy 2025 Bianca Censori przyciągnęła uwagę mediów i publiczności, pojawiając się na czerwonym dywanie w niemal całkowicie przezroczystej sukni. Stylizacja, w której eksponowała swoje ciało bez większych zahamowań, natychmiast wywołała burzę w internecie. Zdjęcia Bianki błyskawicznie stały się viralem, a internauci podzielili się na dwa obozy – jedni bronili jej prawa do wyrażania siebie poprzez modę, inni krytykowali za brak poszanowania dla miejsca i wydarzenia.

Towarzyszący jej Kanye West, znany z kontrowersyjnych zachowań, wydawał się zupełnie niewzruszony zamieszaniem, jakie wywołała jego żona. Występ tej pary stał się jednym z najgłośniejszych tematów gali, przyćmiewając nawet niektóre występy artystyczne.

FRAZER HARRISON/Getty AFP/East News

Bianca Censori nie zostanie ukarana przez policję za incydent na gali Grammy 2025

Zastanawiając się, czy odważna stylizacja Bianki Censori mogła skutkować konsekwencjami prawnymi, warto przyjrzeć się kalifornijskim przepisom dotyczącym obnażania się w miejscach publicznych. W Kalifornii nieprzyzwoite zachowanie, takie jak celowe obnażanie się w obecności osób, które mogą poczuć się tym urażone lub zniesmaczone, może zostać uznane za wykroczenie.

Jednakże, jak donosi serwis Page Six oraz TMZ, w przypadku Bianki nie wniesiono żadnych zarzutów. Policja nie stwierdziła naruszenia prawa, mimo licznych głosów oburzenia. Kluczowym argumentem była tutaj interpretacja, że strój, choć skrajnie odważny, nie spełniał przesłanek do zakwalifikowania go jako publiczne obnażanie się w sensie prawnym. Uznano, że 67. ceremonia wręczenia Grammy nie jest wydarzeniem publicznym.

To jednak nie znaczy, że para nie odczuje innych konsekwencji swojego wyboru. Ponoć Kanye West straci miliony dolarów za aferę na Grammy. Raper miał zagrać trasę koncertową w Japonii, do której jednak może nie dojść ze względu na zbyt duże kontrowersje wokół artysty.

Kim jest Bianca Censori?

Bianca Censori jest australijską architektką i projektantką, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność głównie dzięki związkowi z raperem Kanye Westem. Ukończyła studia architektoniczne na University of Melbourne, a następnie pracowała dla marki Yeezy, należącej do Kanye Westa, jako projektantka architektury.

Bianca i Kanye West pobrali się w styczniu 2023 roku w ceremonii, która wzbudziła duże zainteresowanie mediów, choć początkowo nie było jasne, czy ich małżeństwo zostało oficjalnie zarejestrowane. Od tego czasu Bianca regularnie pojawia się u boku Westa, często przyciągając uwagę mediów swoimi odważnymi stylizacjami.

Poza pracą w branży modowej i architektonicznej, Censori stała się również osobowością medialną, znaną z nietuzinkowego stylu i kontrowersyjnych wystąpień publicznych, jak chociażby podczas gali Grammy 2025.

