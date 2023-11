1 z 4

Cristiano Ronaldo jest w sporych tarapatach! Do tej pory uważano go za człowieka sukcesu, jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Prywatnie Ronaldo uchodził za wzorowego ojca oraz partnera. Niestety, na jaw wychodzą jego błędy z młodości, które poważnie mogą zaważyć na jego wizerunku. Kathryn Mayorga oskarżyła portugalskiego piłkarza o gwałt, do którego miało dojść 9 lat temu. Choć sprawę udało się wyciszyć, teraz kobieta postanowiła powiedzieć o tym głośno. Co więcej, kolejne dziewczyny ujawniają mroczne kulisy ich spotkań z piłkarzem. Wygląda na to, że wyznanie Kathryn Mayorga może być początkiem końca kariery Ronaldo...

