Dorota Gardias po narodzinach pierwszej córki dość szybko i sprawnie wróciła do pracy. Również powrót do szczupłej i zgrabnej sylwetki nie zajął pogodynce zbyt wiele czasu. Nie oznacza to jednak, że Gardias jest mamą tylko od święta. Wręcz przeciwnie - córka towarzyszy jej nawet w pracy. Przypomnijmy: Gardias reklamuje SPA. Do pracy zabrała córeczkę

Pogodynka zmieniła niedawno fryzurę i zdecydowała się na bardzo twarzową grzywkę, która ją wyraźnie odmłodziła. Nowe uczesanie zaprezentowała ponownie swoim fanom na Facebooku, gdzie opublikowała urocze zdjęcie z córką, która rośnie jak na drożdżach. Do fotki Gardias dołączyła link do kołysanki, która, jak mniemamy, musi być jedną z ulubionych jej pociechy. Chodzi o "Kołysankę dla Okruszka" Seweryna Krajewskiego.

Tak Dorota Gardias chwali się córeczką. Urocza?

