Colin Farrell pojawił się na amerykańsiej premierze filmu „Dumbo” wraz ze swoim synem, Henrym Tadeuszem. Chłopiec ma już 9 lat i jest bardzo podobny do swojej mamy, Alicji Bachledy-Curuś. Aktorka do tej pory publikowała zdjęcia swojego syna, ale zawsze starała się, aby jego twarz była niewidoczna. Teraz na oficjalnej premierze mogliśmy zobaczyć chłopca i trzeba przyznać, że to już naprawdę duży chłopak. Aktorska para rozstała się rok po narodzinach syna, ale oboje uczestniczą w jego opiece.

Colin Farrell uwielbia spędzać czas dziećmi!

Gwiazdor ostatnio spędzał mnóstwo czasu ze swoimi synami. Zdecydował się zrobić krótką przerwę od pracy i poświęcić się rodzinie. Wraz z Henrym wybrał się na premierę filmu "Dumbo". Na tej samej premierze pojawiła się również Angelina Jolie ze swoimi dziećmi. Fotoreporterom udało się zrobić wspólne zdjęcie aktorowi z synem, ale widać, że zarówno Colin, jak i Alicja dbają o prywatność syna. Świadczy o tym chociażby fakt, że gwiazdor na ściance pozował sam.

Henry jest już naprawdę dużym chłopcem. Ciekawe czy pójdzie w ślady swoich rodziców i zobaczymy go na wielkim ekranie?

Colin Farrell i Henry Tadeusz Farrell

East News

Colin Farrell z synem na premierze filmu "Dumbo"

East News

