O tragicznym wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti oraz trzech innych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, mówiła cała Polska. W nocy z 14 na 15 lipca br. samochód, który prowadzić mial Patryk S., rozbił się na terenie Krakowa. Matka 24-latka całkowicie zniknęła z mediów. Pod koniec października pojawił się jej pierwszy wywiad po śmierci jedynego dziecka. Przedwczesne odejście młodego mężczyzny wciąż wywołuje wielkie emocje. W dniu Wszystkich Świętych jego grób tonął w zniczach.

Na przełomie października i listopada Sylwia Peretti udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci syna. Celebrytka, która przytłoczona tragedią, ale i medialnym zamieszaniem odcięła się od mediów, opowiedziała o żałobie. Influencerka straciła jedyne dziecko i nie wierzy, że powrót do poprzedniego życia będzie kiedykolwiek możliwy.

Z okazji dnia Wszystkich Świętych dziennikarz redakcji "Super Express" wybrał się na krakowski cmentarz, by odwiedzić miejsce spoczynku syna Sylwii Peretti. Okazało się, że tuż przed 1 listopada nagrobek całkowicie się zmienił. Nie chodzi jedynie o znicze, ale przede wszystkim o rzeźbę matki tulącej martwe dziecko.

Na miejscu okazało się, że grób zupełnie nie przypomina tego, który do tej pory tam stał. Pojawił się nowy, ogromny pomnik rodzinny. Na samym środku zamieszczono rzeźbę, która wyciska łzy. Od razu nasuwa się wymowny przekaz, obok którego trudno przejść obojętnie. Kwiatów na płycie na razie jeszcze nie było, choć zapewne to kwestia czasu. Grób tonął natomiast w zniczach, które go otaczały

— czytamy w ''Super Expressie''.