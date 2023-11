Poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego nadal trwają. Oprócz polskiej policji do pomocy włączyli się także policjanci z Niemiec, strażacy i żołnierze z obrony terytorialnej. Jednak poszukiwania nadal nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i o losie chłopca niewiele wiadomo. W mediach i serwisach społecznościowych pojawiają się kolejne teorie, niektóre z nich komentuje Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, Mariusz Ciarka. Co najważniejsze pojawiają się też nowe informacje dotyczące ojca chłopca, które nie są optymistyczne. Zobaczcie, co nowego wiadomo na temat zaginięcia Dawida Żukowskiego!

Jakie są teorie na temat zaginięcia Dawida Żukowskiego?

Dawid Żukowski zaginął w środę 10 lipca. Przed godziną 21.00 policja otrzymała informację, że ojciec chłopca popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Przedtem wysłał matce Dawida SMS-a o treści: "Już nigdy nie zobaczysz syna", co potwierdził rzecznik Policji podczas rozmowy w Polsat News.

Potem pojawiły się zatrważające doniesienia śledczych dotyczące samochodu, którym podróżował Dawid z ojcem. Szarą skodę policjanci bardzo szybko odnaleźli, a według ustaleń techników Paweł Ż. mógł przewozić w aucie zwłoki. W związku z tym pojawiła się teoria, że ojciec Dawida Żukowskiego zabił syna, a potem popełnił samobójstwo. Kolejna teza dotyczy wywiezienia dziecka z kraju, jednak tę Mariusz Ciarka ocenił jako "mało prawdopodobną", ponieważ policja jest w posiadaniu paszportu chłopca.

Ojciec Dawida Żukowskiego miał problemy z hazardem?

Niestety w sprawie zaginięcia 5-latka pojawiają się inne tezy. Sąsiedzi zdradzili psycholog Teresie Gens, że ojciec Dawida Żukowskiego miał problemy z hazardem i narkotykami. Kobieta w Polsat News powiedziała, że emocjonalna rozmowa Pawła Ż. z matką Dawidka i SMS świadczą o tym, że mężczyzna był zdesperowany i mógł się posunąć do najgorszego

Bez wątpienia wysłanie SMS-a i samobójstwo wskazuje na to, że on wybrał rozwiązanie z kategorii ostatecznych – powiedziała Teresa Gens.

Istnieje też szansa, że chłopiec został przekazany komuś pod opiekę i ta osoba boi się ujawnić. Jednak fakt, że policja przeszukuje wszystkie tereny w tym wyrobiska, może świadczyć o tym, że śledczy biorą pod uwagę każdy scenariusz, również ten tragiczny.

Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca. Każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Nadal trwają intensywne poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego

