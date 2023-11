Reklama

Weronika Rosati dotychczas swoją przyszłość wiązała raczej ze Stanami Zjednoczonymi. To w Los Angeles głównie mieszkała. Teraz wszystko się zmieniło i gwiazda wybrała Warszawę na swój pierwszy dom! Jednak, co jakiś czas lata do USA i również tam, gra w filmach. Podczas jednej z wizyt aktorka spotkała się z Rafałem Zawieruchą, odtwórcą roli Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino.

Rosati spędziła z aktorem i swoją córeczką miły dzień. Zobacz, jaka relacja łączy aktorów! Nie zabrakło zabawnych sytuacji, w końcu Zawierucha cały czas wygląda jak... Polański. Sprawdź, co wydarzyło się podczas spotkania Weroniki Rosati z aktorem...

Weronika Rosati na premierze filmu Kler

ONS.pl

Weronika Rosati na Finale 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

ONS