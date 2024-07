2 z 5

Karolina Ferenstein-Kraśko do studia telewizyjnego wybrała luźną sukienkę - nic dziwnego - to już siódmy miesiąc ciąży. Choć oczywiście są gwiazdy, które do końca ciąży wybierają obcisłe kreacje, by podkreślić brzuch - jak choćby Kim Kardashian, która tak jak Karolina Ferenstein-Kraśko jest w siódmym miesiącu ciąży.