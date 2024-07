1 z 5

Agnieszka Sienkiewicz już za kilka miesięcy urodzi swoje pierwsze dziecko. Aktorka nie zwalnia jednak tempa i wciąż pojawia się na planie zdjęciowym serialu "Przyjaciółki". A co porabia przyszła mama w wolnym czasie? Fotoreporterzy przyłapali ostatnio Agnieszkę kiedy to wybrała się do jednej z warszawskich restauracji. Widać ciążowy brzuszek?

Zobacz także: Dlaczego Agnieszka Sienkiewicz tak szybko zdecydowała się na dziecko?