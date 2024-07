Poród Katarzyny Zielińskiej przewidywany jest już na luty. Gwiazda poznała już płeć - będzie to synek, któremu ma zamiar nadać tradycyjne imię. Aktorka przyszykowała już bardzo drogą wyprawkę. W zaciszu rodzinnego domu szykuje się do roli mamy. Przypomnijmy: Zielińska kupiła wyprawkę dla dziecka. Na start wydała niemałą kwotę

Katarzyna nie może doczekać się już porodu. Zielińska zrezygnowała z pracy, a teraz oddaje się błogiemu lenistwu. Pojawienie się nowego człowieka w jej rodzinie to wielkie wydarzenie. Aktorka może liczyć na wsparcie najbliższych. Jak podaje "Flesz" pomogą jej rodzice, którzy przyjadą do niej na parę tygodni. Wesprze ją również siostra, która mieszka w Warszawie oraz rodzice jej męża, Wojciecha, którzy również chcą zobaczyć wnuka. Zielińska sama jednak chce zająć się synkiem:

Kasia nie potrzebuje żadnego wsparcia. Ona i Wojtek czują się świetnie przygotowaniu do roli rodziców. Nie wydaje mi się, żeby coś mogło ich zaskoczyć... No, chyba że maraton nieprzespanych nocy, chociaż i na to pewnie znajdą sposób - czytamy