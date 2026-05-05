W sieci pojawił się nowy zwiastun finału "Sanatorium miłości", a wraz z nim emocje, które w tym sezonie nie dawały widzom ani chwili oddechu. Odcinek finałowy zaplanowano na 10 maja i właśnie wtedy ma się rozstrzygnąć, które relacje przetrwają poza programem. W zwiastunie na pierwszy plan wychodzą Henryk i Emilia, ale swoje trzy grosze dorzuca też Teresa i to w sposób, który natychmiast wywołał poruszenie. Tymczasem wszyscy czekają na wybór Króla i Królowej Balu. To dopiero będzie zaskoczenie na sam koniec 8. sezonu! Co za niespodzianka, nawet Marta Manowska nie kryje zaskoczenia...

Tytuł Królowej Balu 8. edycji "Sanatorium miłości" wywoła zamieszanie

Finałowy odcinek "Sanatorium miłości" ma być nie tylko o romantycznych deklaracjach, ale też o atmosferze w grupie. W zapowiedzi mocno wybrzmiewa wątek Teresy, która w rozmowie o panach pozwala sobie na wyjątkowo uszczypliwe podsumowanie. Pada sugestia, że nawet gdyby mężczyźni wystąpili w najbardziej eleganckiej, "złotej" oprawie, i tak nie wypadliby dobrze.

Z kolei Lilka i Emilia świetnie się bawią w tańcu z szarfą Królowej Balu, potem nosi ją również Anna oraz Teresa. A do kogo ostatecznie trafi to wielkie wyróżnienie. Łukasz Nowicki w zwiastunie ogłasza, kto jest największą gwiazdą turnusu i wygląda na to, że nawet Marta Manowska jest zaskoczona.

Królową 'Sanatorium miłości' zostaje.... - mówi ze sceny Łukasz Nowicki

Wow! Nie wierzę - podsumowuje pełna euforii Marta Manowska

W końcówce zwiastuna Henryk wyraźnie daje do zrozumienia, że coś się nie zgadza i mówi wprost o pomyłce. Jedno zdanie wystarcza, by napięcie wróciło ze zdwojoną siłą:

To jest chyba jakaś pomyłka! -dodaje Henryk R.

Internauci już wiedzą, kto zasłużył na tytuł Królowej Balu

Pod najnowszym zwiastunem finałowego odcinka "Sanatorium miłości" pojawiło się mnóstwo sugestii od internautów, że tytuł Królowej Balu powinien trafić do Lilki. Choć nie udało jej się znaleźć miłości w programie, to każdego traktowała z szacunkiem i była daleka od konfliktów.

Tytuł należy się Lilce

Lila powinna zostac królową !

Co ciekawe, niektórzy fani "Sanatorium miłości" stawiają też na Teresę, która w ostatnim czasie budzi skrajne emocje wśród widzów, oraz na Bożenkę, której uśmiech zawsze wprowadzał dobrą energię. Pojawiają się też sugestie, że Królem balu powinien zostać Aleksander.

Stawiam na Tereskę. Jedyna rozsądna i stabilna i nie leci na byle gacie do prania.

Tytuł królowej należy się Pani Bożence !!! Opanowana, piękna, potrafi ładnie stawiać granice i ma autorytet ❤️ Pan Aleksander na KRÓLA, za to co musiał przejść podczas randki z Panią Anną

