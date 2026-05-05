Mikołaj "Bagi”" Bagiński, influencer i zwycięzca poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami", z okazji tegorocznych egzaminów dojrzałości odezwał się do maturzystów w mediach społecznościowych. Na instagramowym kanale nadawczym opublikował wiadomość pełną otuchy, a przy okazji pokazał swoje maturalne wyniki i przypomniał, że w szkole daleko mu było do wzorowego ucznia.

Bagi ujawnił wyniki swojej matury

Fani uwielbiają Bagiego za jego pewność siebie, charyzmę, otwartość i bezpośredniość. To właśnie stały kontakt z widzami sprawia, że influencer cieszy się ogromną popularnością i zaufaniem. Zwycięzca poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami" na bieżąco publikuje w sieci nie tylko zabawne filmiki, stanowiące core jego contentu, ale też komentarze do najgorętszych tematów w sieci. Ostatnio Bagi skomentował rezygnację Piotra Kędzierskiego z "TZG", a teraz postanowił odnieść się do okresu maturalnego.

Początek maja to dla wielu tydzień podwyższonego napięcia, powtórek do późna i nerwowego sprawdzania, co jeszcze "może się trafić". Tegorocznych maturzystów postanowił wesprzeć Mikołaj "Bagi" Bagiński. Influencer zdradził, że z egzaminu dojrzałości uzyskał: 96 procent z języka angielskiego na poziomie podstawowym i 52 procent na poziomie rozszerzonym. Z polskiego udało mu się zdobyć 53 procent, a z matematyki 62 procent. Dodał też, że w szkole nie należał do grona prymusów.

Bagi wyznał, że nigdy nie był prymusem. Tak wspiera tegorocznych maturzystów

Bagi zaznaczył, że nie należał do grona uczniów z piątkami na świadectwie i opisywał swój szkolny etap jako serię głównie jedynek i dwójek, z okazjonalnymi trójkami. W efekcie jego wpis nie brzmi jak występ z podium, tylko jak sygnał od kogoś, kto pamięta, jak wygląda presja i oczekiwania.

W szkole miałem same jedynki i dwójki, czasem fartem trójki. Będzie dobrze — jak ja zdałem, to wy sobie też poradzicie! I z perspektywy czasu naprawdę nie ma czym się stresować. Trzymam za was mega kciuki - - napisał na instagramowym kanale nadawczym Bagi.

