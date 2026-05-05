Półfinał "Tańca z gwiazdami" przyniósł widzom niespodziewany zwrot. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zakończyli swoją przygodę z programem, a jeszcze przed ogłoszeniem wyników uczestnik przejął mikrofon i na wizji poinformował o rezygnacji z dalszej rywalizacji. Dzień później Tarnowska wróciła do tych emocji w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie.

Piotr Kędzierski zrezygnował z "TzG" tuż przed finałem

Półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł jeszcze więcej emocji, niż się spodziewano. Gdy za moment mieliśmy poznać finałowy skład uczestników, Piotr Kędzierski chwycił za mikrofon i poinformował, że... rezygnuje z programu!

Szanowni Państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszej nauczycielki jak Madzia Tarnowska. Dla mnie półfinał to dobry moment, aby powiedzieć dziękuję. Za mną są wspaniali ludzie, którzy zasługują na finał. Dla nas to bardzo ważne, żebyście się na nas nie złościli przekazał.

Decyzja prezentera była szokiem dla wszystkich. Choć jego taneczne umiejętności od początku budziły skrajne emocje, sympatia widzów pozwoliła mu zajść naprawdę daleko i niewykluczone, że dzięki nim znalazłby się również w wielkim finale. Rezygnacja z dalszego udziału oznaczała również koniec dla jego tanecznej partnerki - Magdy Tarnowskiej.

Madzia Tarnowska przerywa milczenie po rezygnacji Kędzierskiego z "TzG"

Magdalena Tarnowska, taneczna partnerka Kędzierskiego i laureatka poprzedniej edycji show, odezwała się dobę po półfinale. W poniedziałkowy wieczór opublikowała na Instagramie wpis, w którym dała znać, że wciąż zbiera się po tym, co wydarzyło się na parkiecie i poza nim.

Powoli dochodzę do siebie po wczoraj… oczywiście od rana klasycznie katar i temperatura, więc post dopiero teraz

Tancerka nie zapomniała o widzach, którzy przez wszystkie odcinki okazywali jej i Piotrowi Kędzierskiemu ogromne wsparcie. Podziękowała im za ciepłe słowo i otuchę.

Dziękuję Wam za całe wsparcie, za każdy komentarz, każdą wiadomość i za to, że byliście ze mną na żywo w studio. Serio, czułam Was na każdym kroku, przed wejściem na parkiet, w trakcie występów i po nich… dawało mi to ogromną siłę

Nagła rezygnacja uczestnika tuż przed finałem wywołała zamęt, jednak nie tylko o tym huczy w mediach. Tegoroczny układ finału zapisze się w historii formatu: po raz pierwszy o Kryształową Kulę powalczą aż cztery pary. W wielkim finale 18. edycji zobaczymy: Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś, Gamou Falla i Hannę Żudziewicz, Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke oraz Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza.

Odcinek finałowy zaplanowano na najbliższą niedzielę, 10 maja. Start transmisji o godz. 19:55.

