Rozpoczęło się wielkie odliczanie do finału 5. edycji „Farmy”. Już w poniedziałkowym odcinku widzowie byli świadkami mocnych scen. Po pełnym obrzydliwości pojedynku w głosowaniu wyrzucono z programu Agnieszkę. Możemy być pewni, że przed zakończeniem show pożegnamy kolejnych uczestników. Tymczasem swoją pozycję w oczach fanów wyraźnie wzmocniła Dominika.

Widzowie „Farmy” typują zwycięzcę. „Zasłużyła, by tam być”

W poniedziałkowym odcinku Agnieszka pożegnała się z „Farmą”. Uczestniczka walczyła w trudnym pojedynku z Pauliną i Dominiką. To właśnie ta ostatnia farmerka poradziła sobie najlepiej, a później w dodatku zerwała obietnicę lojalności i doprowadziła do wyrzucenia Agi z produkcji.

Po komentarzach w mediach społecznościowych widać, że w ostatnim odcinku „Farmy” Dominika zrobiła na widzach spore wrażenie. Zdaniem oglądających farmerka ułożyła sprytny plan, by pozbyć się konkurencji. Sporo fanów programu uważa, że uczestniczka stała się faworytką w walce o Złote Widły i 160 tys. zł.

„Ale to był pojedynek i to Dominika na ostatniej prostej wyprzedziła Agnieszkę. Brawo, Dominika”, „Brawo dla Dominiki”, „Dominika bardzo mnie zadziwiła! Pokazała, że zasłużyła, by tam być. Gratulacje”, „Dominika, jesteś boska!”, „Pięknie Dominika to rozegrała”, „Dominika nie jest szczera, to niemożliwe, że Paulinę, która była krótko, polubiła bardziej niż Agnieszkę. Zagłosowała na nią, bo wiedziała, że jest mocną rywalką, wolała zostawić słabszą Paulinę. Dobry, cichy gracz i te jej wymuszone łzy przy Agnieszce”, czytamy w komentarzach.

Agnieszka odpadła z „Farmy” tuż przed finałem. Kto będzie następny?

Emocje wokół finału są coraz większe, a odpadnięcie Agnieszki z „Farmy” wywołało burzę w sieci. Mnóstwo widzów nie kryło satysfakcji, oglądając, jak farmerka, która wcześniej przyczyniła się do wyeliminowania Janosika oraz Henryka, pakuje swoje rzeczy i wraca do domu.

W komentarzach internautów pojawia się również mnóstwo wiadomości, w których widzowie sugerują, że to Karolina powinna odpaść z „Farmy” jako następna. Z dyskusji wynika, że po Agnieszce to najbardziej kontrowersyjna uczestniczka programu Polsatu.

