Met Gala 2026 w Nowym Jorku na moment straciła swój dopracowany rytm: w trakcie sesji zdjęciowej na czerwonym dywanie mężczyzna wtargnął na teren wydarzenia, protestując przeciwko Amazonowi. Do zdarzenia doszło w okolicach wejścia do Metropolitan Museum of Art, przy Piątej Alei. Według relacji świadka intruz znalazł się zaledwie około 6 metrów od gwiazd, zanim został obezwładniony.

Niebezpieczne zajście podczas Met Gali

Zamieszanie zaczęło się po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko muzeum, gdzie tłum fanów i przedstawicieli mediów stał za stalową barierą po wschodniej stronie Piątej Alei. Protestujący mężczyzna przepchnął się do przodu i zaczął działać błyskawicznie. Z relacji świadka wynika, że ten przeskoczył pierwszą z dwóch barier ochronnych, a potem przebiegł przez jezdnię Piątej Alei, wzdłuż Central Parku.

Po dotarciu na właściwą stronę ponownie przeskoczył drugą barierę, która oddzielała go już bezpośrednio od strefy czerwonego dywanu. W tym momencie sytuacja przestała być tylko naruszeniem zasad i stała się realnym zagrożeniem.

Natychmiastowa interwencja ochrony

W chwili incydentu na czerwonym dywanie byli m.in. Tom Ford i Julianne Moore. Gdy intruz zbliżał się do strefy, projektant zareagował instynktownie i osłonił aktorkę, obejmując ją ramionami. Odległość między protestującym a gwiazdami miała wynosić około 20 stóp, czyli mniej więcej 6 metrów - wystarczająco mało, by wywołać nerwowe poruszenie wśród osób stojących najbliżej. Na dywanie obecny był również Connor Storrie, znany z serialu „Heated Rivalry”.

Tom Ford instynktownie objął Julianne Moore ramionami, aby ją chronić relacjonował świadek.

Reakcja służb była natychmiastowa. Mężczyzna został zatrzymany i szybko usunięty z miejsca zdarzenia, zanim sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie wiadomo jednak, do czego mogło dojść, gdyby funkcjonariusze nie zareagowali w porę.

Mężczyzna miał być jednym z protestujących przeciwko Amazon. Co ważne, Lauren Sánchez Bezos, żona założyciela Amazona, około godzinę wcześniej przeszła po czerwonym dywanie.

Zobacz także: Mała Tosia wkrótce zostanie gwiazdą? Dla córki Bomby już sypią się propozycje

Mateusz Banasiuk wygadał się przed naszą kamerą! Wystąpi w nowym programie