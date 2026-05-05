Na "Farmie" nie ma już miejsca na spokojne odliczanie do finału. Produkcja programu Polsatu wrzuciła na oficjalny profil krótki komunikat, który natychmiast podkręcił atmosferę, bo zamiast standardowego zwiastuna padła zapowiedź, że uczestnicy stoczą tego dnia pojedynek o pierwsze miejsce w finale. A to wszystko dzieje się dosłownie chwilę po głośnym pożegnaniu Agnieszki. To jeszcze nie wszystko! Produkcja "Farmy" zaskoczyła widzów fragmentem, jakiego w historii programu nie było. Prowadząca sądziła, że zostanie to wycięte, ale produkcja "Farmy" podjęła inną decyzję... To trzeba zobaczyć!

Milena i Ilona Krawczyńskie razem z Marceliną Zawadzką prowadzą program "Farma". Słynne siostry ADiHD są znane z tego, że mają mnóstwo energii, którą zarażają innych. W programie często przekazują uczestnikom złe nowiny o tym, kto musi opuścić program i nadzorują pojedynki, zachowując powagę. Tym razem Milenę Krawczyńską lekko poniosło podczas wzywania uczestników "Farmy" słynnym dzwonkiem.

Po tym, jak zadzwoniła zaczęła swój taniec, a po tym jak ostrzegła ją Ilona z pewną siebie miną, odpowiedziała, że ten fragment zostanie wycięty...

No końcówka to już i tak jest do ucięcia - powiedziała pewna siebie Milena

Milena nie tym razem - słychać głos lektora. Wygląda na to, że choć Milena Krawczyńska była pewna, że jej wygłupy zostaną wycięte, to produkcja zdecydowała inaczej i trafiły one nie tyle do odcinka, ale i do mediów społecznościowych.

Finał 5. sezonu "Farmy" jest zaplanowany na czwartek, 7 maja, a ostatnie odcinki pokazują, że presja rośnie z minuty na minutę. W poniedziałkowej odsłonie stawka była maksymalna, a do zadania eliminacyjnego stanęły Agnieszka i Dominika. Ostatecznie to Agnieszka musiała pożegnać się z "Farmą", a już we wtorek okaże się, kto wywalczył sobie pierwsze miejsce w wielkim finale 5. edycji "Farmy". Jak wiadomo, uczestnicy walczą o tytuł Super Farmera, Złote Widły i 160 tysięcy złotych.

Po emocjonujących odcinkach widzowie błyskawicznie zaczęli typować, kto może być o krok przed resztą i ma największe szanse na zwycięstwo. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk przewijają się Aksel, Dominika i Karolina, ale opinie są podzielone. Jedno jest pewne, zdaniem widzów z "Farmą" powinna pożegnać się Paulina, która dołączyła do programu zaledwie dwa tygodnie temu.

