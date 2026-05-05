Po śmierci Łukasza Litewki, 36-letniego posła, Internet momentalnie zapełnił się spekulacjami, emocjonalnymi wpisami i treściami, które rozchodzą się szybciej niż potwierdzone informacje. We wtorkowy poranek Natalia, partnerka zmarłego, przerwała milczenie w mediach społecznościowych i opublikowała obszerny apel.

Partnerka Łukasza Litewki wydała oświadczenie

Od czasu tragicznej śmierci Łukasza Litewki Internet zalewają teorie na temat okoliczności wypadku, liczne podejrzenia i przypuszczenia. Coraz więcej osób próbuje również wykorzystać tę dramatyczną sytuację na swoją korzyść. Po niespełna dwóch tygodniach od zdarzenia, w sieci zapanował istny chaos. Dotychczas bliscy, którzy chcą w ciszy uporać się z żałobą, milczeli. Głos zabrała w końcu jednak ukochana posła.

Natalia Bacławska opublikowała obszerne oświadczenie na InstaStory, w którym podkreśliła, że próbowała odsunąć się od mediów społecznościowych, a gdy po czasie do nich zajrzała, przeżyła szok.

Włączyłam na chwilę internet, od razu tego pożałowałam. Ilość dezinformacji oraz chaosu jest zatrważająca... ale postarajmy się to uporządkować w miarę możliwości zaczęła.

Kobieta postanowiła stanowczo rozprawić się z krążącymi w sieci teoriami spiskowymi. Nie pozostała również obojętna na zachowanie osób, które próbują wykorzystać tę tragedię na swoją korzyść.

Jeżeli chcecie pomóc/wpłacić na zrzutkę - róbcie to tylko i wyłącznie z czystej chęci i intencji. Nie wierzcie w posty tworzone na bazie ''Łukasz by tego chciał'', ''Łukasz miał pomóc w tej zrzutce''. Takie informacje posiada tylko i wyłącznie fundacja i mogą takie zrzutki wychodzić tylko z rąk fundacji. Jeżeli dana osoba, tworząc taki post, dodatkowo wrzuca zdjęcie Łukasza, podając się za jego przyjaciela/bliskiego, niestety wprowadza Was w błąd i bazuje na emocjach

Dalej dodała:

Wszystkie wywiady opierające się na zdjęciach z Al z linkami naładowanymi reklamami są wirusem i kłamstwem. Nie twórzmy i nie powielajmy teorii spiskowych. Jeżeli posiadacie sprawdzone i przydatne informacje - możecie je przekazać. Pamiętajcie, że nie każdy szuka prawdy, a jedynie sensacji. Każda osoba podająca się za samozwańczego ''następcę'', opisująca wspólne plany, których nie było, tworzy treści dla własnych korzyści, wiedząc, że aktualnie nikt nie ma siły z tym walczyć, a dobre serca wierzą w dobre intencje

Natalia Bacławska zaapelowała również do internautów o zachowanie czujności:

Wstawianie prywatnych rozmów, bez zgody rodziny, jest krzywdzące i niezgodne z prawem. Bądźcie czujni i w gotowości, pomoc innym i czynienie dobra to wartości, które łączą. Tak właśnie powstał #teamlitewka, a w chaosie łatwo się zgubić. Głęboko wierzę, że wszyscy patrzymy w jednym kierunku i czekamy

Śledztwo ws. wypadku Łukasza Litewki trwa

Wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, wydarzył się 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł jechał na rowerze, gdy potrącił go samochód marki Mitsubishi prowadzony przez 57-letniego kierowcę. Policja zatrzymała mężczyznę, a po kilku dniach został on zwolniony za kaucją.

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, a wśród żałobników pojawili się także Marta i Karol Nawroccy. Emocje po tej śmierci nadal są ogromne, ale najbliżsi zmarłego wyraźnie proszą, by nie przerabiać ich żałoby na internetowy serial.

Śledczy nadal badają dokładne okoliczności zdarzenia. Wiadomo już, że zabezpieczono nagrania, które mogą okazać się kluczowe dla sprawy.

