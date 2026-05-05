Wielki finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami. O tym, kto zgarnie główną nagrodę i Złote Widły przekonamy się już w najbliższy czwartek, 7 maja. Zanim to jednak przed nami jeszcze kilka odcinków. Miniony dostarczył widzom ogrom wrażeń, a produkcja nie zostawiła wątpliwości, że dziś wieczorem również będzie gorąco.

Agnieszka odpadła z "Farmy" tuż przed finałem

W poniedziałkowym odcinku "Farmy" stawka była już maksymalna: kilka dni przed wielkim finałem do zadania eliminacyjnego stanęły Agnieszka i Dominika. Pojedynek zaczął się po myśli Agnieszki, ale końcówka przyniosła nagły zwrot. Uczestniczki musiały przejść przez tor przeszkód, na którym liczyła się i siła, i odporność na dyskomfort. W trakcie rywalizacji pojawiły się m.in. elementy wymagające precyzji, takie jak wbijanie długich gwoździ w deski, a także etap, w którym trzeba było wypić przygotowane napoje z mieszanki różnych, niezbyt smacznych produktów.

Przez długi czas wyglądało na to, że przewaga jest po stronie Agnieszki. To ona jako pierwsza dotarła do ostatniego etapu, zostawiając Dominikę tuż za sobą. Kluczowy okazał się jednak finał: Agnieszka straciła koncentrację, a Dominika wykorzystała moment zawahania i domknęła zadanie jako pierwsza. Wynik był jednoznaczny: Dominika wygrała pojedynek, a Agnieszka pożegnała się z programem tuż przed metą.

Taki obrót spraw wywołał istne zatrzęsienie wśród widzów. Wiele osób nie kryło zadowolenia z tego, że to właśnie Agnieszka odpadła z "Farmy", a nie Dominika.

Nagły komunikat produkcji tuż przed "Finałem"

Krótko przed wtorkowym odcinkiem "Farmy", na oficjalnym profilu show, zamiast tradycyjnego zwiastuna, pojawił się komunikat produkcji. Twórcy zdradzili bowiem, że już dziś uczestnicy stoczą pojedynek o pierwsze miejsce w finale!

Internauci błyskawicznie zaczęli typować, kto ich zdaniem ma największe szanse zająć pierwsze zaszczytne miejsce w finale. Opinie okazały się podzielone. Część widzów jest przekonana, że to Aksel jako pierwszy awansuje do ostatecznego starcia. Inni z kolei typują Dominikę, a jeszcze inni - Karolinę. Jedno jest pewne... emocji nie zabraknie!

Do finału 7 maja zostały dosłownie dni, a "Farma" wchodzi w decydującą fazę.

