Eliza Macudzińska wkroczyła w pełnoletność w bardzo wakacyjnej scenerii. Córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka skończyła 18 lat i wrzuciła do sieci urodzinową relacje z jednej z zagranicznych plaż. Zamiast klasycznego tortu pojawiła się piaskowa wersja z muszelkami, a całość okrasiła refleksją o tym, jak szybko zmienia się metryka, gdy w głowie wciąż jest się jeszcze dzieckiem. Eliza Macudzińska nie zdecydowała się na huczną imprezę w stylu Roxie Węgiel, ale na rajski odpoczynek. Tylko spójrzcie na te kadry!

Córka Izabeli Macudzińskiej dorastała na oczach widzów. Jeszcze niedawno była dzieckiem kojarzonym z reality show, pojawiając się u boku mamy. Niedawno Eliza Macudzińska wspominała udział w "Królowych życia", a dziś robi już solową karierę i oficjalnie jest już dorosła.

A teraz sweet 18teen. Realnie chce mi się płakać. Nie dowierzam że tak szybko to zleciało, bo dalej czuje się, jak takie małe dziecko… napisała Eliza Macudzińska

Wyjątkowe życzenia Izabeli Macudzińskiej dla córki

Pod postem Elizy Macudzińskiej w krótkim czasie pojawiły się setki życzeń. Swoje gratulacje zostawili nie tylko fani, ale też bliscy, z którymi kojarzy się jej medialna obecność, a nawet stacja, z którą związana jest kariera jej rodziców.

Najbardziej emocjonalnie wybrzmiała jednak reakcja Izabeli Macudzińskiej. Mama podkreśliła, że choć córka właśnie wchodzi w dorosłość, dla niej nadal pozostaje tą samą małą dziewczynką. Dodała też, że ona i Patryk Borowiak zawsze będą blisko niej bez względu na wszystko.

Moje największe szczęście. Dziś kończysz 18 lat ale dla mnie zawsze będziesz mała dziewczynka. Bądź zawsze uśmiechnięta i idź przez życie z podniesioną głową, miej zawsze marzenia o je spełniaj a Ja i Tatuś zawsze bądźmy obok napisała w komentarzu Izabela Macudzińska.

Opublikowała również wzruszający post z okazji 18-stki Elizy Macudzińskiej. Dumna mama napisała:

DZIEŃ TWOICH URODZIN TO DLA NAS NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO. Pamiętamy ten dzień kiedy się urodziłaś , to jak długo wpatrywaliśmy się w Ciebie, jakim jesteś cudem Naszym, chcąc zapamiętać tę chwilę na zawsze. Pamiętamy Każdą chwilę: kiedy powiedziałaś Mama, Tata, kiedy zaczęłaś stawiać pierwsze kroki, pierwszy ząbek, twoje pierwsze przyjaźnie, itd.

Izabela Macudzińska kontynuowała:

Cały czas bacznie przyglądaliśmy się jak dojrzewasz, jak każdego dnia poznajesz świat, jak zaczynasz dorastać i radzić sobie z problemami. Od pierwszych chwil zawsze byliśmy obok i zawsze będziemy przez całe Twoje życie. Dajesz Nam tyle szczęścia ze ciężko to opisać słowami, nic poza Tobą się nie liczy. Pamiętam jak patrzyliśmy i zastanawialiśmy się na kogo wyrośniesz jak będziesz wyglądać i wiesz co, jest dokładnie tak, jak myśleliśmy.

Przepiękny urodzinowy wpis zakończyła słowami:

Wyrosłaś na przepiękna, mądrą, czułą, troskliwą, przyjacielską, uczciwą, opiekuńczą, szczerą, wrażliwą, pełną pasji, uśmiechu, energii kobietkę. Nie zmieniaj się nigdy, podążaj dalej za swoimi marzeniami i nie bój się upadać, nawet jeśli tak się stanie, My będziemy zawsze obok, będziemy trampoliną, z której się odbijesz. Będziemy zawsze Twoim wsparciem, bo jesteś Naszym całym światem. Kochamy Cię Córeczko

