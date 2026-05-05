Trzy dni przed wielkim finałem piątej edycji „Farmy” z programem pożegnała się Agnieszka. Po wyjątkowo obrzydliwym pojedynku Aga i Paulina zostały nominowane do opuszczenia produkcji. Ostatecznie w wyniku głosowania to Agnieszka musiała się spakować i napisać pożegnalny list. To jeszcze nie koniec. W programie zostali Wojtek, Dominika, Aksel, Karolina i Paulina. Wkrótce czekają nas kolejne pojedynki, a widzowie już przeczuwają, kto odpadnie.

Agnieszka odpadła z „Farmy". Widzowie: „Teraz czas na Karolinę"

W poniedziałek Agnieszka pożegnała się z „Farmą”, co wywołało spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Internauci, którzy pamiętają postawę Agi, gdy odpadał Janosik, nie kryli satysfakcji. Sporo widzów stwierdziło, że do uczestniczki wróciła karma. Zdaniem oglądających w następnym głosowaniu to Karolina zostanie wyrzucona z produkcji.

„Tak fajny odcinek… Teraz czas na Karolinę, jak ta wyleci… To wszystko jedno, kto wygra”, „Nareszcie Agnieszka odpadła, teraz czas na Karolinę”, „Pożegnałam Agnieszkę. To tylko gra. Teraz Karolina”, „Bardzo dobrze, teraz czas na Karolinkę”, „Karolina w kolejności wypad”, „Karolina do domu… Wojtek do finału”, „Teraz jeszcze Karolcia i będzie bajka”, czytamy w komentarzach po ostatnim odcinku.

Agnieszka pożegnała się z „Farmą”. W sieci burza

Po emisji odcinka odpadnięcie Agnieszki z „Farmy” wywołało burzę w sieci, a głosy internautów okazały się podzielone. Choć nie brakowało komentarzy wyrażających satysfakcję, niektórzy zauważyli pewną niesprawiedliwość. Wskazano, że teraz Paulina ma szansę wejść do finału, a przecież dopiero co dołączyła do produkcji. Natomiast Agnieszka walczyła od samego początku.

Dominika nie jest szczera, to niemożliwe, że Paulinę, która była krótko, polubiła bardziej niż Agnieszkę. Zagłosowała na nią, bo wiedziała, że jest mocną rywalką, wolała zostawić słabszą Paulinę. Dobry, cichy gracz i te jej wymuszone łzy przy Agnieszce - czytamy w komentarzu jednej z fanek ''Farmy''.

Wcześniej gorącą dyskusję wywołało wyrzucenie Henryka z programu, do którego zresztą przyczyniła się Agnieszka. Uczestniczka maczała tez palce w usunięciu z show Janosika. Niedługo dowiemy się, czy Karolina dołączy do tego grona.

