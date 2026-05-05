Agnieszka uważa, że to Ola odpowiedzialna jest za ochłodzenie jej relacji z Karoliną? Uczestniczka po odejściu z "Farmy" nie ukrywa, że żałuje, że tak potoczyły się ich losy.

Agnieszka o relacjach z Karoliną na "Farmie". Jednego żałuje

W ostatnich odcinkach nie brakowało kłótni Agnieszki i Karoliny na "Farmie". Chociaż ta druga zapewniała koleżankę, że wszystko jest między nimi w porządku, Agnieszka nie ukrywała, że czuje różnicę w porównaniu do tego, jak zaczynały. Dziewczyny były na "Farmie" najdłużej, w końcu weszły do programu już w pierwszym odcinku. Karolina wciąż ma szansę na finał, a Aga musiała pożegnać się z szansą na "Złote Widły" już po pierwszym pojedynku w finałowym tygodniu. W grze pozostało pięciu uczestników, są to: Aksel, Wojtek, Paulina, Dominika i Karolina.

Agnieszka tuż po odpadnięciu z "Farmy" podczas tranmisji na żywo na kanale programu, poruszyła temat Karoliny i wyznała, że żałuje, że bardziej nie zawalczyła o dobre relacje z koleżanką:

Z perspektywy czasu żałuję, że w odpowiednim momencie bardziej otwarcie nie powiedziałam Karolinie, że trzymam jej stronę. Bo to potem się trochę obróciło przeciwko mnie i moje tłumaczenie już brzmiało, jak wchodzenie w cztery litery. Ja mam taki charakter, że nie lubię konfliktów, sprzeczek, a z Karoliną byłam tam od początku. Nie znałyśmy się totalnie, więc to było pewne, że będą między nami jakieś zgrzyty, bo różnica charakterów jest ogromna, a kłócimy się nawet z przyjaciółmi, a gdzieś tę więź mocną czułam i myślałam, że gdzieś do końca będziemy szły ramię w ramię.

Ola zniszczyła relację Karoliny i Agnieszki na "Farmie"?

Prowadząca "Farmy" postanowiła bardziej podpytać Agnieszkę o sytuację z Karoliną. Zapytała wprost: "Czy czujesz, że to Ola pokrzyżowała Ci relacje z Karoliną? ". Uczestniczka odpowiedziała:

Dodała jednak:

Ale ja też się pewnie zmieniłam od wejścia Oli, bo ja podeszłam do programu bardzo zadaniowo. W momencie, w którym kucyk uciekł, ja już założyłam klapki i mówię: ''Aga, idziesz w to na 100%, musisz dać z siebie wszystko''. Wyłączyłam emocje. Wydawało mi się, że tak dotrwam. Znacznie łatwiej jest nie patrzeć emocjonalnie na obcych ludzi.

