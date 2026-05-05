Rozpoczął się finałowy tydzień „Farmy”. Ostatni odcinek piątej edycji programu Polsatu obejrzymy już w czwartek, 7 maja i dowiemy się, kto zdobędzie Złote Widły oraz 160 tys. złotych. To oznacza, że przez najbliższe dwa dni czeka nas mnóstwo emocji. Atmosferę wokół finału podgrzała wiadomość, którą w poniedziałek, 4 maja przekazał Bagi. Zwycięzca 17. edycji „Tańca z gwiazdami” odwiedzi „Farmę”!

Bagi wystąpi w finale 5. edycji „Farmy”. „Zaopatrzyłem się w brykę i mam zamiar nią przyjechać”

W poniedziałek widzowie popularnej produkcji Polsatu nie mogli narzekać na brak emocji. Na trzy dni przed finałem Agnieszka odpadła z „Farmy”, a w sieci wybuchła burza. Wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się też kolejna wiadomość, która rozpaliła fanów show.

Na nagraniu wystąpił Bagi, który wsiadł do traktora i zapowiedział, że wystąpi w finale „Farmy”! Choć nie odkrył jeszcze wszystkich kart, zdradził, że przekonał produkcję od oddania głosu widzom.

Cześć, widzowie „Farmy”. Od dawna śledzę „Farmę” i waszą niesamowitą społeczność, jako osoba z Internetu turbo doceniam, jak dużo osób jest zaangażowane we wszystkie farmowe treści. Zaopatrzyłem się w brykę i mam zamiar nią przyjechać na finał „Farmy”, bo udało mi się przekonać Polsat, żeby oddali wam głos który będzie miał znaczenie podczas finału „Farmy”. Ale jak to na „Farmie”, nie mogę jeszcze wam wszystkiego zdradzić przekazał.

Agnieszka odpadła z „Farmy”. Kto wygra finał show?

W poniedziałek odpadnięcie Agnieszki z „Farmy” wywołało burzę w sieci. Sporo widzów czekało, aż uczestniczka pożegna się z produkcją Polsatu m.in. ze względu na jej postawę wobec Janosika. Wcześniej gorąco było także wokół wyrzucenia Henryka z programu. W grze o Złote Widły liczą się już tylko Karolina, Aksel, Paulina, Wojtek oraz Dominika.

Kto zgarnie główną nagrodę? Widzowie mają już swoje typy. Spora część internautów liczy na to, że Karolina odpadnie z „Farmy” w kolejnym odcinku. Ale czy ten scenariusz się spełni? To się okaże.

