Na ostatniej prostej przed finałem "Farmy" emocje wystrzeliły do poziomu, którego uczestnicy dawno nie czuli. Z programem pożegnała się Dominika, a kilka chwil wcześniej na radzie farmy wybrzmiał list pożegnalny Agnieszki. Najmocniej uderzył w Karolinę, która nie kryła, jak silnie podziałały na nią te słowa. Tymczasem widzowie "Farmy" sa mocno poruszeni sposobem, w jaki uczestnicy pozbyli się Dominiki z "Farmy", zostawiając świeżaka. Internauci już sugerują, że ta decyzja się na nich zemści.

Dominika odpadła z "Farmy", a Paulina zabiera głos

Tuż przed finałem "Farmy" Agnieszka przyznała bezpieczeństwo Wojtkowi. To nie była tylko symboliczna tarcza na jeden wieczór, ale realna pomoc. Wojtek musiał od razu wskazać następną osobę, która również będzie bezpieczna w pojedynku i wybrał Aksela. Tymczasem po opuszczeniu "Farmy" przez Dominikę, pozostała część uczestników walczy o pierwsze miejsce w ostatecznym starciu i zapowiadają się ogromne emocje w przeddzień wielkiego finału.

Co więcej, po odejściu Dominiki z "Farmy" w komentarzu głos zabrała Paulina, która w wyjątkowych słowach podsumowała ich współną przygodę w programie:

Domi , byłaś dla mnie na Farmie jak Siostra, od wejścia zaopiekowałaś się mną, moja Zblewianka, całe Zblewo trzymało za nas kciuki, czekam na wspólne dożynki. KOCHAM CIĘ MOJA BOHATERKO - napisała Paulina w komentarzu

Fani "Farmy" są oburzeni po odejściu Dominiki

Z kolei widzowie "Farmy" nie dowierzają, że to właśnie Dominika pożegnała się z programem dosłownie na dwa dni przed wielkim finałem. Zdaniem internautów w taki sam sposób zasłużyła na obecność w finałowej trójce, jak chociażby Aksel. Co więcej, w komentarzach pojawia się sugestia, że faktycznie Paulina w końcu może dojść do finału, bo uczestnicy zostawiają ją na koniec, lekceważąc jej umiejętności.

A była w mojej trójce finałowej. Oj przejadą się jak Paulina wejdzie jakimś cudem do tej trójki

Po wypowiedziach Janosika myślę, że Paula będzie w finale - pisze jedna z internautek

Jestem w szoku jak to podle rozegrali.

Fani "Farmy" podkreślają też, że Dominika zachowała się z klasą po tym, jak odpadła z programu i sama powiedziała, że do nikogo nie żywi urazy:

Szkoda, jeszcze odchodząc tak ładnie się zachowała, piękna postawa, brawo 👏🏻

Powinni wysłać świeżaka do domu i zawalczyć między starymi farmerami. Taka wygrana byłaby uczciwa i bardziej zasłużona.Dominiko pokazałas klasę takim pożegnaniem. Wszystkiego dobrego

Sądzicie, że Paulina faktycznie może dotrzeć do finału?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: