Agnieszka Kotońska, znana widzom z "Gogglebox. Przed telewizorem", na bieżąco dzieli się z odbiorcami najważniejszymi momentami z życia. Nie mogła więc ominąć i takiej wiadomości! Tym razem, wraz z mężem Arturem, pokazała w mediach społecznościowych rodzinne ujęcia z Pierwszej Komunii Świętej wnuka. Uwagę fanów szybko przykuły nie tylko kadry z wnukiem, ale też dopracowane stylizacje dziadków.

Ważny dzień w rodzinie Kotońskich

W poniedziałek, 4 maja, Agnieszka i Artur Kotońscy pokazali krótką fotorelację z Pierwszej Komunii Świętej wnuka! W minioną niedzielę cała rodzina celebrowała ten szczególny moment w życiu małoletniego Tymona!

Wczoraj przeżyliśmy wyjątkowy i piękny dzień – Pierwszą Komunię Świętą naszego ukochanego wnuka. To była chwila pełna wzruszeń, radości i duchowej głębi, która na długo pozostanie w naszych sercach. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być świadkami tak ważnego momentu w Twoim życiu napisała Agnieszka Kotońska.

Ujęciami z tego wyjątkowego dnia pochwalili się także sami dumnie rodzice Tymona. Ukochana Dajana, syna Kotońskich, opublikowała rodzinne kadry, a pod nimi napisała:

Pierwsza Komunia Święta Tymona. Dziękujemy wszystkim za obecność w tym wyjątkowym dniu, kochamy was, jesteście najlepsi

Tak Agnieszka Kotońska prezentowała się na Komunii wnuka

Pod fotografiami szybko pojawiła się fala reakcji. Internauci nie tylko zostawili morze ciepłych słów, ale i zwrócili uwagę na eleganckie stylizacje Agnieszki i Artura. Kotońska postawiła na garniturowy komplet w kanarkowym odcieniu, czyli wybór, który trudno przegapić nawet wśród komunijnej elegancji. To stylizacja odważna, ale wciąż wpisująca się w formalny charakter wydarzenia.

Artur Kotoński wybrał spokojniejszy kierunek: szary garnitur i krawat, czyli zestaw, który zawsze broni się na rodzinnych uroczystościach. W duecie ich stroje zagrały jak kontrast, który od razu robi wrażenie na zdjęciach.

Pięknie

Aga, wyglądasz jak milion dolarów, Artur też, a Tymon tak dostojnie i poważnie

Gratuluje. I Bożego błogosławieństwa dla wnuka

Pięknie Pani wygląda pisali internauci.

