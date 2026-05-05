Zacięta gra na "Farmie" budzi coraz większe emocje. Wojtek stara się przejąć stery i namawia Aksela, aby wyrzucić z "Farmy" Karolinę. Tymczasem list Agnieszki budzi w uczestnikach ogromne emocje, a najmocniej uderza w Karolinę. Wojtek i Aksel są bezpieczni, a pojedynek odbył się między farmerkami. Kto tym razem odpadł z "Farmy" tuż przed samym finałem?

Agnieszka na "Farmie" uderza w Karolinę w liście pożegnalnym

Na początku prowadzące "Farmę" pojawiły się na radzie farmy i przeczytały list Agnieszki. Początkowo było miło, ale potem pojawiły się mocne słowa, a Karolina nie ukrywała, że Agnieszka mocno w nią uderzyła i wyznała wprost: "Zagotowała mnie".

Moje drogie Farmiątka, dziękuję Wam za te dni. Aksel super było przyglądać się twojej przemianie i nie daj sobie wmówić, że nie jesteś przystojniejszy niż Bruce Lee. Domi, ty mój cichy zabójco. Karola co tu dużo mówić, jak pieniądze mają mnie zmienić tak jak Ciebie, to jednak cieszę się, że ich nie mam. Wojtuś dziękuję Ci ogromnie. Jesteś świetnym gościem. Ja wychodząc czuje się wielkim zwycięzcą. Bezpieczeństwo zapewniam Wojtkowi. - napisała Agnieszka w liście pożegnalnym po odejściu z 'Farmy'

"Wojtku teraz to Ty wskażesz kolejną osobę, której chcesz dać bezpieczeństwo w pojedynku" - zapowiedziały prowadzące. Uczestnik nie ukrywał zaskoczenia, tym bardziej, że decyzję miał podjąć natychmiast i wybrał Aksela.

Dominika odpada z "Farmy"

Tym razem produkcja "Farmy" przygotowała dla uczestniczek zadanie wytrzymałościowe. Karolina okazała się niepokonana i zwyciężyła, a Dominika i Paulina trafiły pod głosowanie. Farmerzy twierdzili, że pozbędą się Dominiki, a na koniec zostawią Paulinę. A jak ostatecznie zagłosowali? Okazuje się, że "czarny kłos" faktycznie otrzymała Dominika.

Wchodziłem tutaj z Dominiką, jest fajną koleżanką, ale trzeba myśleć strategicznie. Jest silniejszą osobą. - powiedział w podsumowaniu Aksel

Po tym, jak Dominika spakowała się i z klasą opuściła "Farmę" prowadzące ogłosiły, że uczestników czeka jeszcze jeden pojedynek.

Nie będzie więcej nominacji, od teraz tylko pojedynki bez głosowania. Już dziś jeszcze jeden pojedynek. Zwycięzca tego pojedynku będzie o krok od wygranej. Niebawem widzimy się przed wiatą. - zapowiedziały prowadzące

Pojedynek o pierwsze miejsce w finale"Farmy"

Ten pojedynek to ogromny test tego, czego farmerzy mieli okazje nauczyć się w ostatnich tygodniach. Wszyscy deklarowali wolę walki, ale wygrany będzie tylko jeden. Wojtek nie ukrywał, że w pewnym momencie ogarnęła go panika, z kolei Aksel obrał spokojna strategię, ale obawiał się zlożenia konstrukcji. Wyniki tej rywalizacji poznamy dopiero w kolejnym odcinku.

Spodziewaliście się, że "Farmę" opuści Dominika?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: