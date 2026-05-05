Do czwartkowego finału zostały dosłownie dni, a "Farma" wchodzi w decydującą fazę bez miejsca na spokojny oddech. Agnieszka odpadła tuż przed finałem, a to jeszcze nie koniec, bo do finału może wejść tylko trzy osoby. Wśród starej gwardii nadal jest Paulina, która dopiero niedawno weszła do programu. Taka sytuacja niepokoi widzów "Farmy", którzy obawiają się o wielki finał i sugerują, że na miejsce w pierwszej trójce zasługują osoby, które cieżko pracowały i dbały o zwierzęta... Zaskakujący apel!

Ogromne emocje tuż przed finałem "Farmy"

Tuż przed finałem 5. sezonu "Farmy" w Polsacie emocje wystrzeliły w górę. W poniedziałek z programem pożegnała się Agnieszka, która była w grze od samego początku. O jej eliminacji przesądziło głosowanie uczestników po zadaniu sprawdzającym refleks i odporność na trudne warunki. W liście do farmerów Agnieszka nie szczędziła mocnych słów i najmocniej uderzyła w Karolinę.

Po emisji odcinka Agnieszka zabrała głos i jasno dała do zrozumienia, że udział w programie traktuje jak dużą, życiową próbę. W swoim komentarzu postawiła na perspektywę odwagi i podkreśliła, że woli pamiętać, iż miała odwagę spróbować, niż żałować niepodjętych decyzji. Poczynania uczestników na bieżaco śledzą widzowie. Właśnie znów zaskoczyli nieoczekiwaną sugestią...

Widzowie mają apel do produkcji ws. finału "Farmy"

Widzowie "Farmy" już od jakiegoś czasu apelują do produkcji, że wprowadzanie nowych osób w trakcie sezonu nie jest fair wobec pozostałych. Ta sytuacja szczególnie razi fanów reality show tuż przed finałem, kiedy mogą się pojawić w nim osoby, które dołączyły zaledwie dwa tygodnie temu. Wśród komentarzy przejawia się sugestia, że to Wojtek zasługuje na finał, bo najmniej knuł ze wszystkich uczestników.

Lubię Farmę, ale moim zdaniem do finału powinny iść osoby, które robiły cały czas na tej farmie: dbały o zwierzęta, ciężko pracowały, a nie tylko sojusze, knucie jedno na drugie gada... Tak naprawdę gdyby nie Wojtek i Henryk to oni od początku do końca nie mieli by co jeść. Dlatego powinien wygrać Wojtek - napisał jeden z fanów 'Farmy'

Nie wszyscy mają jednak takie zdanie co do Wikinga:

Fajny z Wojtka chłop, lecz krótko tu gości, wiec głos na niego to brak sprawiedliwości. Z kumplem wszedł na koniec, ominął starania, dajcie wygrać tym, co są to od zarania

Zgadzacie się, że w finale "Farmy" powinny być osoby, które są w programie od początku?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: