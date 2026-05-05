Zwrot akcji w „Sanatorium miłości” wybrzmiał szczególnie mocno w najnowszym odcinku 8. sezonu, gdy na kuracjuszy czekało niecodzienne wyzwanie. Uczestnicy programu mieli odbyć lot helikopterem. Większość seniorów podeszła do atrakcji z entuzjazmem, ale Teresa na samą myśl o oderwaniu się od ziemi była wyraźnie sparaliżowana strachem. To właśnie wtedy obok niej pojawił się Zbigniew, a ta historia skończyła się gestem, którego mało kto się spodziewał.

Teresa wzbraniała się przed lotem helikopterem w „Sanatorium miłości”. Wtedy wkroczył Zbigniew

W programie atmosfera robi się coraz gęstsza, bo sezon powoli domyka wątki, a finał ma nadejść już za tydzień. Tym bardziej mocno wybrzmiało wyzwanie z helikopterem: z jednej strony ekscytacja i śmiech, z drugiej realny lęk, który w takich chwilach wychodzi na powierzchnię bez żadnych filtrów.

Teresa otwarcie przyznała, że nigdy wcześniej nie latała, a sam pomysł wzniesienia się w powietrze uruchamiał w niej czarne scenariusze. W jej zachowaniu było widać napięcie i walkę z samą sobą: chęć spróbowania mieszała się z panicznym oporem. W tym momencie grupa nie zostawiła jej samej, ale to Zbigniew okazał się dla niej najważniejszym punktem oparcia.

Bożena zwróciła uwagę, że Zbigniew potrafi dobrze zaopiekować się kobietami, co w kontekście tej sytuacji brzmiało jak jasny sygnał: jeśli ktoś ma pomóc Teresie wejść do maszyny i wytrwać w locie, to właśnie on. Sama Teresa potrzebowała prostego, konkretnego wsparcia i poprosiła, by trzymał ją za rękę podczas lotu.

On się dobrze opiekuje kobietami powiedziała Bożena.

Weź, ty mnie trzymaj za rękę, jak będziemy lecieć poprosiła Teresa.

Czuły pocałunek Teresy i Zbigniewa w „Sanatorium miłości”. Co z Bożeną?

Gdy helikopter w końcu wystartował, Zbigniew dotrzymał słowa i przez cały czas nie puszczał dłoni Teresy. Uczestniczka stopniowo się rozluźniała i zamiast skupiać się na czarnych myślach, zaczęła podziwiać widoki. Po locie mówiła o radości i wolności oraz o tym, że perspektywa z góry pozwoliła jej spojrzeć na świat inaczej.

Pomyślałam sobie, że jest pięknie i ten świat jest tak cudny, że warto jeszcze żyć przyznała.

Kulminacja przyszła przy lądowaniu. Teresa, wyraźnie poruszona i wdzięczna za to, że nie została sama z lękiem, podziękowała Zbigniewowi czułym pocałunkiem. Podkreśliła też, że przy nim czuła się bezpiecznie, a to w takim wyzwaniu bywa ważniejsze niż sama odwaga.

W tle od razu pojawia się kolejne napięcie, bo relacja Bożeny i Zbigniewa już wcześniej miała swoje wzloty i upadki. Ten gest Teresy naturalnie prowokuje pytanie, jak zostanie odebrany w grupie i czy wpłynie na układ sympatii tuż przed finałem.

