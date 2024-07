Ponad tydzień temu fani Kory mieli sporo powodów do zmartwień, gdyż ich idolki zabrakło w odcinku "Must Be The Music" na żywo. Jako oficjalny powód jej absencji podano chorobę, nie wchodząc jednak w szczegóły. Przypomnijmy: Kora nie pojawiła się w studio Must Be The Music. Przez chorobę?

Wywołało to oczywiście lawinę spekulacji i podstawowe pytanie - na co chora jest gwiazda? "Twoje Imperium" postanowiło przeprowadzić małe śledztwo i okazało się, że stan Kory spowodowany jest zwyczajną grypą i... odchudzaniem. Wokalistka ostatnio mocno schudła (zobacz: Kora chudnie w oczach!).

To nic poważnego. Kora ma grypę. Nie mogła przyjść do studia, bo był to dopiero drugi dzień choroby, a wiadomo, że grypa może mieć powikłania, więc lepiej tej choroby nie przeziębić - zdradziła tygodnikowi Katarzyna Litwin, menadżerka Kory.

Z "Twoim Imperium" rozmawiał również partner wokalistki, Kamil Sipowicz. Potwierdził plotki, że nowa szczuplejsza figura Kory to efekt diety, zaprzeczając jednocześnie, że jego ukochana jest chora.

Kora nie jest chora. Nowa figura to wynik diety. Nie zdradzę jej sekretu, ale - jak widać - efekty są znakomite - powiedział Sipowicz.

Mamy nadzieję, że Kora będzie mogła cieszyć się teraz zarówno szczupłą figurą, jak i dobrym zdrowiem!

