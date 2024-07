Cezary Pazura ograniczył jakiś czas temu swoją medialną działalność. Aktor raczej nie udziela zbyt wielu wywiadów, a jego interesami zajęła się żona. Czasem jednak pozwoli sobie na komentarz odnośnie aktualnych wydarzeń ze świata polityki czy show-biznesu i trzeba przyznać, że bywają to słowa naprawdę zaskakujące. Przypomnijmy: "Dobrze, że Szulim dostała z liścia od Dody!"

Tym razem gwiazdor postanowił wypowiedzieć się na temat odbudowy tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. Kilka dni temu ruszyły prace renowacyjne instalacji, która kilka miesięcy temu została podpalona podczas demonstracji. Niestety, odbudowa tęczy została zakłócona przez grupę około 30 narodowców, którzy próbowali zablokować prace montażowe. Na miejsce została wezwana policja i doszło do kilku przepychanek. Pazura jest jednak zdania, że protestujący mieli prawo blokować odbudowę tęczy.



Na Placu Zbawiciela w Wwie miały się rozpocząć prace renowatorskie słynnej tęczy, która to z kształtu samego ma ŁĄCZYĆ dwa skrajne brzegi. Niestety prace się nie rozpoczęły, bo grupa osób , którzy na ten symbol w tym miejscu się nie zgadza, nie dopuściła do rozpoczęcia prac. Były okrzyki, przepychanki, nawet zatrzymano dwadzieścia kilka osób. Bo oni sobie tej tęczy nie życzą! Wniosek: są tacy , którzy sobie życzą i są tacy którzy sobie nie życzą. Pytanie: dlaczego jedni są pałowani przez Policję i zatrzymywani , a inni nie? Czy to znaczy, że ja muszę się w przyszłości godzić na WSZYSTKO na co się inni zgadzają, czy będę miał prawo mieć swoje zdanie? Czy nie przypłacę tego zdrowiem i więzieniem? - pyta na swoim Facebooku.