20 października w warszawskim hotelu Hilton odbywa się pokaz mody zorganizowany przez Caroline Derpienski. Modelka przyleciała do Polski z Miami, by przygotować dla swoich fanów coś wyjątkowego. Za nim jednak zaprezentowała swoją własną kolekcję ubrań zapozowała na tzw. ściance dla fotoreporterów. Jak zawsze zdecydowała się na odważną stylizację, która odkryła bardzo wiele. Tylko spójrzcie na zdjęcia.

Reklama

Caroline Derpienski na własnym pokazie mody. Zachwyciła?

Modelka, a teraz również projektantka wstała tuż przed świtem, by móc rozpocząć przygotowania na swój pierwszy pokaz mody, który zdecydowała się zorganizować w stolicy. Wielki dzień Caroline Derpienski zaczął się już od 5 rano, kiedy to modelka wrzuciła zdjęcie prosto z fotela fryzjerskiego. Następnie 21-latka pochwaliła się swoimi nowymi rzęsami i makijażem. Fani modelki musieli czekać jednak cały dzień, by zobaczyć swoją wystylizowaną idolkę w całej okazałości. Jak waszym zdaniem prezentuje się Caroline Derpienski?

Caroline Derpienski AKPA

Zobacz także: Caroline Derpienski ubrana w "dolarsy". Fanka wydała, co robi w Polsce

Odważne stylizacje Caroline Derpienski nie są już chyba dla nikogo zaskoczeniem. Na własnym pokazie mody 21-latka postawiła na klasyczną stylizację z nutką pikatanterii. Komplet z marynarką i spodniami uzupełniła przezroczystym, koronkowym body, który z pewnością zwrócił uwagę wielu gości. Oczywiście nie mogliśmy przejść obojętnie obok przezroczystych szpilek modelki wysadzanymi diamentami. Musimy przyznać, że celebrytka prezentowała się zjawiskowo.

Caroline Derpienski AKPA

Zobacz także: Caroline Derpienski ostro odpowiada Rubikowi: "Robi cyrk w Miami"

Pokaz mody modelki nie odbył się również bez wpadki. W pewnym momencie, gdy Caroline pozowała dla fotoreporterów, zrzuciła z ramion swoją marynarkę, która odkryła jej koronkowe body, na którym znajdowała się biała metka. Modelka musiała jej wcześnie nie zauważyć albo nie sądziła, że będzie pozować bez marynarki. Tak czy inaczej, i tak prezentowała się fenomenalnie.

Reklama

A wam jak podobała się stylizacja Caroline Derpienski?

Caroline Derpienski AKPA

Caroline Derpienski AKPA