Jest już cała piosenka Mariny i James'a Arthura! "Let Me Love the Lonely" jest wzruszającą balladą. Czy ma szansę, aby podbić szczyty list przebojów? Dla żony Wojtka Szczęsnego to szansa na międzynarodową karierę - w końcu nie często zdarza się, że polska gwiazda nagrywa duet z międzynarodową.

Piosenka Mariny i James'a Arthura!

Wspólna piosenka Mariny i Jamesa pojawi się na nowej płycie wokalisty - "Back From The Edge" (premiera 4 listopada). Singiel z tego albumu - "Say You Won't Let Go", jest aktualnie przebojem numerem 1 w Wielkiej Brytanii. Marina jest niezwykle dumna z duetu z Jamesem. Jakiś czas temu pisała:

Zaproszenie do zaśpiewania w duecie piosenki “Let Me Love The Lonely” ze strony Jamesa Arthura, to dla mnie duże wyróżnienie, ale i wyzwanie. Serdecznie dziękuję za umożliwienie mi udziału w tym projekcie. Praca przy produkcji utworu była dla mnie niesamowitą przygodą. Podziwiam talent Jamesa i cieszę się, że jego muzyka odnosi tak duże sukcesu na całym świecie” - powiedziała MaRina.

Jak Wam się podoba singiel Mariny i Arthura?

