Była dziewczyna Antoniego Królikowskiego i uczestnik "Top model" zaręczyli się! Para pochwaliła się zdjęciem z tej pięknej chwili

Wspaniała wiadomość właśnie dotarła do mediów! Samuela Górska oraz Rafał Torkowski pochwalili się swoimi zaręczynami! Obydwoje wystąpili w programie "Top model", ale Samuela dała się poznać także jako partnerka Antoniego Królikowskiego - aktor był w związku z modelką w 2014 roku!

Samuela Górska wystąpiła w czwartej edycji "Top model". Była typowana na jedną z faworytek show, ale niestety modelka podjęła decyzję o rezygnacji z programu. Powodem miały być problemy zdrowotne. Niektórzy mogą również kojarzyć dziewczynę ze związku z Antonim Królikowskim. Wiele jednak wskazuje na to, że ich relacja nie trwała zbyt długo. Para zdążyła się pokazać razem jedynie na wręczeniu "Róż Gali".

Na początku tego roku wyszło na jaw, że Samuela spotyka się z Rafałem Torkowskim, który również wystąpił w programie "Top model". Najpierw paparazzi przyłapali ich na czułościach w Sopocie, a niedługo później zakochani sami zaczęli chwalić się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Oczywiście tak ważnym wydarzeniem, jakim są zaręczyny, również podzielili się ze swoimi fanami!

She said yes 😍

@samuela.gorska

#yes #mylove #engagementring #couplegoals - napisał pod zdjęciem, na którym widzimy pierścionek zaręczynowy na dłoni Samueli, Rafał Torkowski.