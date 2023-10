Coraz więcej gwiazd komentuje sytuacje związaną z całkowitym zamknięciem branży kulturalnej w związku z pandemią koronawirusa - wciąż zamknięte są kina, teatry, opery itd, nie można też koncertować. Jakiś czas temu o sytuacji polskich instytucji kulturalnych w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria opowiedziała Daria Widawska - jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Co ciekawe, gwiazda w przeciwieństwie do innych szczerze przyznaje, że niektórzy zarabiali ogromne pieniądze i nie odkładali, ale zwraca również uwagę na tych, którzy zarabiali znacznie mniej (np. ekipa techniczna) i dziś nie mają za co żyć. Ciężko nie zgodzić się z aktorką! Posłuchajcie, co jeszcze mówi!

Reklama

Zobacz także: "Niania" wraca? Agnieszka Dygant pokazała zdjęcie, które wywołało falę spekulacji!