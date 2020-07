Burza po nagim zdjęciu Joanny Moro! Rzeczywiście jest "niesmaczne" i "wulgarne"? Aktorka odpowiedziała

Joanna Moro pół roku temu została mamą. Jej figura po urodzeniu trzeciego dziecka zachwyca, a aktorka chętnie ją pokazuje. Jednak jedno z ostatnich zdjęć, trzeba przyznać naprawdę odważne, wywołało prawdziwą burzę. Komentujący zarzucili gwieździe przesadę brak klasy, a nawet wulgarność! Rzeczywiście fotka z plaży jest aż tak prowokacyjna? Oceńcie sami!

Aktorka postanowiła odnieść się do komentarzy i zamieściła kolejny post.

Zobacz także: Joanna Moro morsuje po 4 tygodniach od porodu! "Żaden wirus mi nie straszny!"

Zaczęło się od zamieszczonej na Instagramie fotografii, na której aktorka pokazała się na plaży nagusieńka, przykryta jedynie ręcznikiem kąpielowym. Sporo jednak odsłoniła.

Bransoletki! Tez je widzicie ? Ja widzę cztery , a Wy? - zażartowała w poście Moro i dodała" - To jest po prostu zdjęcie , które dla normalnego odbioru wymaga retuszu ! Takie najczęściej widzimy w gazetach , a to takie bez ;) ! Moim zdaniem fajniejsze ;) (pisownia oryg.)

Wpis, a przede wszystkim fotka wywołała dużo zachwytów fanek pamiętających, że aktorka całkiem niedawno urodziła dziecko, a prezentuje się naprawde świetnie. Ale pojawiły się też zdecydowane opinie, że Joanna Moro pokazała zbyt dużo. Obserwujący jej profil pisali m.in.:

Lubię Panią, za naturalność i rodzinność... Ale co za dużo to nie zdrowo

To foto jest zbyt wulgarne w mojej opinii. Zwłaszcza matce nie przystoi i jeszcze tak publicznie. Trochę jestem zniesmaczona

Joanna Moro ze spokojem odpowiadała na komentarze, dziękując za opinie.

(...) dając takie zdjęcie , oczywiście wiedziałam , ze wzbudzi ono kontrowersje . Ale to jestem w 100% ja . Taka jestem i nie chce nikogo tu udawać ;) Lubię siebie i akceptuje w pełni . Nikogo przy tym nie obrażam ani nie krzywdzę . A wręcz przeciwnie zachęcam do rozwoju osobistego , tak tym oto zdjęciem chociażby ;))) - tłumaczyła.

Komentarze jednak nie cichły. W końcu postanowiła wytłumaczyć decyzję o zamieszczeniu takiego właśnie zdjęcia. Zrobiła to zamieszczajac kolejny post z fotkami, tym razem m.in. studyjną sesją podczas ostatniej ciąży.

Ostatni post wywołał u Was poruszenie! I to w sumie tylko dlatego, ze zdjęcie jest nieoczywiste! Nie jesteśmy przyzwyczajeni do niestandardowych pojęć. Akceptujmy inność, bądźmy otwarci na nowe. Bądźmy tolerancyjni. I pozwólmy żyć zgodnie każdemu samym ze sobą, z natura... nikogo przy tym nieurażając i nie krzywdząc ... - napisała Moro.