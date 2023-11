Wzruszające i pełne otuchy były słowa duchownego, którymi zakończył swoje przemówienie. Po chwili rozległy się długie i głośne brawa:

Prosimy Cię dzisiaj, weź w swoje ramiona Pawła. Przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojca. I prosimy Cię jeszcze, ponadto: przytul do swego serca najbliższych Pawłowi i tych wszystkich, których ugodziła ta śmierć – niezrozumiała, niesamowita. Przytul nas wszystkich tak, abyśmy naprawdę umieli budować nasze osobiste życie. Ale także, żebyśmy naprawdę umieli budować nasze wspólne, polskie życie. - tymi słowami zakończył mowę duchowny.