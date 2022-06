Bradley Cooper w szczerym wyznaniu o uzależnieniu od kokainy. "Miałem totalną depresję"

O rzekomym romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera napisały już media na całym świecie. Przypomnijmy, że para spotkała się na planie filmu "Narodziny gwiazdy", który odniósł spektakularny sukces. Szczególnie dzięki pięknej ścieżce dźwiękowej, na czele z utworem "Shallow". To właśnie wykonanie tej piosenki podczas 91. gali rozdania Oscarów przez Bradleya Coopera i Lady Gagę upewniło wszystkich w przekonaniu, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń. Czy teraz, gdy promocja filmu została zakończona, ich drogi się rozejdą? Lady Gaga bardzo by tego nie chciała... Lady Gaga i Bradley Cooper będą dalej współpracować? Podobno Lady Gaga znalazła się w nieciekawym położeniu. Do tej pory zajęta była bowiem promowaniem filmu "Narodziny gwiazdy". Później odliczała dni do gali rozdania Oscarów, podczas której - jak się potem okazało - zgarnęła statuetkę za najlepszy przebój filmowy. Niestety, szczęście w życiu zawodowym nie szło w parze z tym w życiu prywatnym. Lady Gaga w międzyczasie rozstała się bowiem ze swoim narzeczonym. Nic więc dziwnego, że nie chce tak łatwo odpuścić i wciąż walczy o Bradleya Coopera. Podobno Lady Gaga boi się pustki, która pojawiła się teraz w jej życiu. W dodatku nie wyobraża sobie, że mogłaby stracić kontakt z Bradleyem Cooperem, do którego mocno się zbliżyła. Gaga i Cooper mają niesamowitą chemię i naprawdę weszli w swoje role. Bradley jest gotowy zostawić już ten projekt za sobą, ale dla Gagi to problem i odczuwa to bardzo głęboko - podaje informator "US Weekly". Bradley Cooper zdążył już wrócić do normalnego życia. Niedawno odpoczywał wraz z Iriną Shayk, dzieckiem oraz mamą w willi Jennifer Garner, z którą świętowali urodziny. Czy Bradley Cooper zrozumiał już, że relacja z Lady Gagą może być dla niego toksyczna? Oby! Irina Shayk stara się nie zwracać uwagi na plotki...