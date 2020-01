Brad Pitt i Jennifer Aniston wrócą do siebie?! Zobacz reakcję aktorki na żart Brada o randkach na Złotych Globach. Bezcenne!

Plotki o powrocie do siebie Brada Pitta i Jennifer Aniston nie milkną ani na chwilę, wręcz przeciwnie! To koniec! Powstające co chwilę insynuacje postanowił podgrzać jeszcze bardziej sam Brad Pitt, który pojawił się na rozdaniu Złotych Globów 2020. Brad Pitt odbierał nagrodę na scenie za film "Pewnego razu w Hollywood", podziękował wszystkim, z którym tworzył film, a przy okazji postanowił zażartować... Dość wymownie!

Co ciekawe, operatorom udało się uchwycić minę Aniston dokładnie w momencie żartu Brada. Sami zobaczcie! Mina Jennifer Aniston mówi wiele!

Brad Pitt is a legend but would you look at the face on Jennifer Aniston? How every ex should look at her former man. #bekind pic.twitter.com/k0dmnpFkvS