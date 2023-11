Reklama

Borys Szyc zdradził w rozmowie z Party.pl, co czuła jego zdaniem Joanna Kulig po braku nominacji do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka. Gwiazdor przyznał, że z tą nominacją wiązały się ogromne oczekiwania. Powiedział też z jakim ogromem pracy wiążę się promocja filmu, szczególnie za granicą. Zdaniem aktora to może być dla Kulig naprawdę trudny czas!

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze na temat Joanny Kulig zdradził Borys Szyc...

