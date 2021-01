Blanka Lipińska wbija szpilę Julii Wieniawie! Poszło o konkretną sytuację! 

Blanka Lipińska wypoczywa właśnie na Malediwach. Korzysta z tamtejszych atrakcji oraz podziwia otaczający ją krajobraz. Nagrywa także Instastory, gdzie dzieli się rajskimi widokami ze swoimi obserwującymi. Przy okazji wykorzystała również sposobność, aby... dopiec Julii Wieniawie?! Jednak w tym wypadku trudno nie przyznać autorce "365 dni" racji w temacie, który poruszyła. O co chodziło? Sprawdźcie szczegóły.

Blanka Lipińska wybrała się na wyczekany urlop. Wiele gwiazd zdecydowało się wybrać ciepłe kraje, jako idealną lokalizację na spędzenie ferii zimowych. Część zdjęć pojawiających się w sieci wywołało niezadowolenie internautów, którzy nie mogą pozwolić sobie na drogie wakacje, a spędzenie czasu na terenie Polski jest niemożliwe z racji obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Przy okazji publikowanych zdjęć z wakacji nie brakowało również nieprzemyślanych wpadek. Jedną z nich zaliczyła Julia Wieniawa na Zanzibarze, kiedy opublikowała zdjęcie z rozgwiazdą wyciągniętą z wody. Mimo tego, że młoda gwiazda tłumaczyła, że zrobiła to za zgodą przewodnika, ostatecznie zdecydowała się usunąć fotkę z sieci. Teraz do zachowania młodej aktorki nawiązała Blanka Lipińska, chociaż nie zrobiła tego bezpośrednio.

Blanka Lipińska na swoim Instastory podzieliła się relacją ze snurkelingu. Przyznała, że widziała rekina oraz płaszczkę, jednak nie przyglądała się im zbyt długo, aby nie być "intruzem w oceanie":

Widziałam rekina. Był ogromny i przerażający, więc szybko od niego uciekłam. Widziałam też płaszczkę, ale od niej również uciekłam, bo wychodzę z założenia, że człowiek jest kompletnym intruzem w ocenie i w ogóle świecie zwierząt podwodnych - nie należy ich dotykać, wyciągać z wody. Tym bardziej tak, jak niektórzy wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić im zdjęcie. Przemilczmy. To nie jest nasz świat. Nasz świat jest tutaj na powierzchni i się nim cieszmy. I tak działamy destrukcyjnie na to, co na powierzchni, więc chociaż dajmy spokój temu, co pod wodą - wyznała na Instagramie