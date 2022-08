Blanka Lipińska pokazała zdjęcie topless! "Nie widzę w tym nic strasznego"

Blanka Lipińska niedawno kupiła mieszkanie i już stawia na gruntowny remont. Znana z zamiłowania do mediów społecznościowych autorka "365 dni" wszystko relacjonuje za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam fani celebrytki mogą podziwiać kolejne etapy wykańczania imponujących wnętrz. Teraz pisarka zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej nowa kuchnia. Te dodatki robią wrażenie, ale popatrzcie tylko na żyrandol. Okazuje się, że jest naprawdę wyjątkowy! Blanka Lipińska pokazała kuchnię w swoim nowym mieszkaniu Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojego życia. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko zdradza szczegóły produkcji filmu "365 dni" , dzieli się z internautami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki , a także relacjonuje swoją codzienność. Teraz, gdy zdjęcia do kulowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni" , może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie. Nic więc dziwnego, że postanowiła dopilnować prac remontowych w swoim nowym gniazdku. I choć Blanka jeszcze się do niego nie przeprowadziła, to już ochoczo dzieli się z fanami przestrzeniami, w których niebawem rozpocznie kolejny etap swojego życia. Jakiś czas temu pisarka pokazała łazienkę utrzymaną w ciemnej kolorystyce przełamanej klasycznym, eleganckim marmurem. Niestety, projekt szybko spotkał się z krytyką internautów , którzy zarzucali Lipińskiej i współpracującej z nią architektce przerost formy nad treścią oraz zastosowanie wyjątkowo niepraktycznych rozwiązań. Autorka bestsellerowego erotyku jednak nie wzięła do siebie tych słów i niedługo później opublikowała w sieci wizualizację swojej kuchni. Kuchnia...