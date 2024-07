Blanka Lipińska do niedawna wynajmowała mieszkania, jednak jakiś czas temu zdecydowała się na zakup własnego i urządzanie wnętrz relacjonowała na Instagramie. Fanów autorki "365 dni" mocno zaskoczyła kolorystyka dominująca we wnętrzu - pojawiły się zaskakujące komentarze i porównania do "grobowca". Teraz sama Blanka Lipińska przestrzega przed ciemnym kolorem w mieszkaniu. O co chodzi?

Blanka Lipińska nie jest zadowolona z urządzenia swojego mieszkania...

Blanka Lipińska nie ukrywała faktu, że w końcu może urządzić swoje wymarzone mieszkanie i co jakiś czas prezentowała nie tylko zdjęcia projektów, ale również gotowe realizacje. Przestronne mieszkanie zostało urządzone w kolorystyce czerni, grafitu i szarości, a fani nie kryli zaskoczenia, że wnętrza prezentują się nie tylko chłodno, ale i mało przytulnie. Do tej pory Blanka Lipińska odpowiadała wprost: "To mnie ma się podobać, nie wam!" Teraz jednak sama uznała, że nie wszystko idealnie się sprawdza:

Żałuje trochę materiału, z których jest wykonany, bo kurczę widać każdy palec. Ludzie nie róbcie sobie ciemnej zabudowy, bo będzie widać każdy palec, na każdym rodzaju, czy to jest satyna czy to jest połysk, czy to jest lustro. Zawsze będzie widać!

Spodziewaliście się takiej odpowiedzi?

Obejrzyjcie całe wideo i dowiedźcie się, co jeszcze Blanka Lipińska zmieniłaby w swoim domu! Będziecie zaskoczeni...

