Agnieszka Szulim, a właściwie już Woźniak-Starak zachwyciła wyglądem na swoim bajkowym ślubie w Wenecji. Gwiazda TVN wystąpiła podczas uroczystości w kilku sukniach, jednak te najważniejsze na ślub zostały zaprojektowane specjalnie dla niej przez duet Bizuu.

Projektantki tej marki, które były gwiazdami wtorkowego Flesz Fashion Night, w rozmowie z Party.pl opowiedziały, jak wyglądała współpraca z Agnieszką Woźniak-Starak i jakich użyły materiałów do białej i czerwonej sukni dziennikarki.

Okazuje się, że Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan z Bizuu podobnie jak goście zaproszeni na ślub, nie wiedziały, gdzie odbędzie się ślub Agnieszki i Piotra.

Aga miała swoją wizję. Wymarzyła sobie, żeby ta jej najpiękniejsza suknia była w kolorze czerwonym. Zaufała nam mocno, dała nam wytyczne co by chciała i jak by chciała wyglądać. Nie zdradzała do końca miejsca, gdzie będzie się odbywała ceremonia, dlatego to była dla nas niespodzianka - przyznały projektantki. - Ona była haftowana ręcznie. To było wiele godzin pracy, każdy element był specjalnie dopasowany tak, żeby zasłonić to co ma zasłonić, a żeby wyeksponować piękne nogi Agnieszki, czy piękny dekolt Agnieszki.