Kasia Tusk wciąż z wielkim oddaniem i pasją prowadzi swojego bloga makelifeeasier.pl - jej wysiłki docenił ostatnio prestiżowy amerykański magazyn, który wyróżnił jedną z jej efektownych stylizacji. Przypomnijmy: Amerykański magazyn zachwyca się Kasią Tusk

Ostatnio przy okazji jednego z nowych wpisów na stronie, Kasia postanowiła pokazać swoją... bieliznę. Do tej pory był to jedyny element garderoby, którego opisywania córka premiera unikała. Okazuje się, że Tusk przepada za stanikami z Intimissimi, chętnie kupuje też bieliznę w H&M. Szkoda tylko, że nie zdecydowała się tradycyjnie sfotografować w tym, co prezentuje swoim czytelnikom...



Unikam na blogu tematu bielizny, ale prawda jest taka, że przywiązuję do niej taką samą wagę (jeśli nie większą) jak do ubrań wierzchnich. Na zdjęciach widzicie łupy z wyprzedaży w Intimissimi i H&M - napisała blogerka.

Zobaczcie bieliznę, którą Kasia Tusk nosi sama i poleca swoim fankom. Seksowna?

