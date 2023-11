1 z 4

Ciało Tomasza Mackiewicza zostanie sprowadzone z Nanga Parbat? To pytanie od kilku miesięcy z pewnością zadaje sobie wiele osób. Na początku roku, podczas zejścia ze szczytu góry doszło do prawdziwego dramatu z udziałem Polaka. Tomasz Mackiewicz po udanym ataku szczytowym miał poważne problemy ze zdrowiem, przez co nie był w stanie schodzić w dół. Jego towarzyszka, Elizabeth Revol pomagała Mackiewiczowi, jednak na wysokości ok. 7200 metrów musiała podjąć chyba najważniejszą w jej życiu decyzję - czekanie na pomoc razem z kolegą, czy próba samotnego zejścia. Revol postanowiła schodzić w dół, jednak jak później relacjonowała, była pewna, że ratownicy podejmą próbę ściągnięcia Tomasza Mackiewicza. Elizabeth została uratowana przez Adama Bieleckiego i Denisa Urubko, jednak przez pogarszające się warunki pogodowe do Polaka nie udało się dotrzeć z pomocą. Tomasz Mackiewicz pozostał na Nanga Parbat...

O tragedii Tomasza Mackiewicza ostatnio znów zrobiło się głośno. Wszystko przez poruszającą relację czeskich himalaistów, którzy w rozmowie z mediami powiedzieli, że podczas ich wyprawy na Nanga Parbat widzieli namiot Polaka.

Pojawiło się więc pytanie, czy ciało Tomasza Mackiewicza może zostać sprowadzone z góry? Zobaczcie, co powiedzieli himalaiści!

